В Африке пираты захватили кубанского моряка, СК начал проверку

По предварительным данным, в ночь на 30 ноября 2020 года в Западной Африке в Гвинейском заливе вооруженные пираты напали на танкер Agisilaos и захватили моряков, в том числе жителя Краснодарского края.

Сейчас его уже освободили, а следствие организовало проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося, сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, Гвинейский залив считается одним из самых опасных регионов из-за распространенного там пиратства. Например, в январе 2019 года у берегов Бенина люди с автоматами и мачете напали на контейнеровоз MSC Mandy, где находились 24 россиянина, в том числе жители Таганрога и Новороссийска. Моряков освободили только в конце месяца.

В январе 2020-го в том же заливе у берегов Нигерии пираты похитили двух российских моряков судна AMBIKA. Во время перестрелки погибло четыре члена вооруженной охраны корабля, двое были ранены.