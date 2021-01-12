В Африке пираты захватили кубанского моряка, СК начал проверку
Следком России начал проверку после захвата моряков в Гвинейском заливе
По предварительным данным, в ночь на 30 ноября 2020 года в Западной Африке в Гвинейском заливе вооруженные пираты напали на танкер Agisilaos и захватили моряков, в том числе жителя Краснодарского края.
Сейчас его уже освободили, а следствие организовало проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося, сообщили в пресс-службе СК России.
Напомним, Гвинейский залив считается одним из самых опасных регионов из-за распространенного там пиратства. Например, в январе 2019 года у берегов Бенина люди с автоматами и мачете напали на контейнеровоз MSC Mandy, где находились 24 россиянина, в том числе жители Таганрога и Новороссийска. Моряков освободили только в конце месяца.
В январе 2020-го в том же заливе у берегов Нигерии пираты похитили двух российских моряков судна AMBIKA. Во время перестрелки погибло четыре члена вооруженной охраны корабля, двое были ранены.
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