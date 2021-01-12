В Сочи возбудили уголовное и 13 административных дел после зимних лесных пожаров

В Сочи возбудили 14 дел по фактам нарушений правил пожарной безопасности во время новогодних каникул

Напомним, с конца 2020 года на курорте произошло несколько крупных лесных пожаров. Вечером 29 декабря возгорание началось в районе Ореховского водопада, огонь потушили только спустя полтора дня. 6 января в Сочи горели ещё два участка лесной подстилки, которые удалось полностью потушить только 9 января. В качестве основной причины пожаров специалисты рассматривали человеческий фактор.

По всем фактам возгорания лесной подстилки следственное управление УВД по Сочи возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

«В Сочи были выявлены 13 жителей, сжигавших листву и мусор на придомовых земельных участках. Сотрудниками противопожарной службы в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи 12 января.

В пресс-службе мэрии напомнили, что на территории курорта продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать сухую траву и мусор.

Ранее Юга.ру писали, что в начале января на Кубани запретили ходить в лес из-за природных пожаров.