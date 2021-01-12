В Краснодаре на месяц продлили ограничение проезда по улице Октябрьской

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 15 января сообщили, что ремонтные работы на улице Октябрьской продлятся на месяц дольше запланированного

Напомним, 15 ноября на улице Октябрьской между Мира и Ленина «Краснодар Водоканал» начал менять старые железобетонные трубы коллектора на новые пластиковые. В связи с этим автомобилистам запретили ездить на этом отрезке Октябрьской, также улицу пока нельзя пересечь по Орджоникидзе. Объехать перекрытые дороги водители могут по Рашпилевской и Кирова.

На время работ на ремонтируемом участке могут проехать только троллейбусы и автобусы. Для другого общественного транспорта организовали реверсивное движение по крайней правой полосе Октябрьской.

Планировалось, что замена коллектора займет два месяца, а работы завершат к 15 января. Однако в пресс-службе мэрии Краснодара 12 января сообщили, что модернизация коммунальной инфраструктуры продлится еще месяц. Новый срок окончания работ — 15 февраля.

«Возникла необходимость проведения дополнительных, ранее не запланированных видов работ», — объяснили ситуацию чиновники.

Дело в том, что прокладка трубопровода осложнилась непосредственной близостью подземных коммуникаций, поэтому специалистам пришлось выполнить дополнительные работы по укреплению грунта, рассказали в «Краснодар Водоканале».

Уточнить местонахождение и время прибытия общественного транспорта можно по телефонам горячей линии транспортно-навигационного центра Краснодара: 8 (903) 412-01-01 и 8 (861) 218-99-18.

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