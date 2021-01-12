В Краснодаре на месяц продлили ограничение проезда по улице Октябрьской

В администрации Краснодара 15 января сообщили, что ремонтные работы на улице Октябрьской продлятся на месяц дольше запланированного

Напомним, 15 ноября на улице Октябрьской между Мира и Ленина «Краснодар Водоканал» начал менять старые железобетонные трубы коллектора на новые пластиковые. В связи с этим автомобилистам запретили ездить на этом отрезке Октябрьской, также улицу пока нельзя пересечь по Орджоникидзе. Объехать перекрытые дороги водители могут по Рашпилевской и Кирова.

На время работ на ремонтируемом участке могут проехать только троллейбусы и автобусы. Для другого общественного транспорта организовали реверсивное движение по крайней правой полосе Октябрьской.