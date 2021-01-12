Прокуратура начала проверку после гибели скатов под Анапой

В январе в соцсетях появились фотографии с погибшими скатами на побережье Черного моря под Анапой

На берегу в районе поселка Джемете 11 января местные жители нашли мертвых скатов. Фотографии опубликовали в инстаграме «Новости Новороссийск» . На кадрах у двух из четырех рыб обрезаны «крылья».

Портал Юга.ру 12 января обратился в пресс-службу краевой прокуратуры. Там сообщили, что Азово-Черноморская межрайонная прокуратура организовала проверку. В ведомстве отметили, что это животное практически не употребляют в пищу и для рыбаков оно малоинтересно. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее Юга.ру писали, что в январе 2020 года к берегам Анапы прибило множество мертвых медуз.