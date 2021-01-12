На Кубани от ковида умерли еще 16 человек, в том числе 42-летний мужчина

К 12 января в Краснодарском крае зарегистрировали 1 тыс. 113 смертей от коронавируса

Напомним, 12 января оперштаб Кубани сообщил о том, что в регионе подтвердилось еще 196 случаев COVID-19, а в инфекционных госпиталях скончались 16 пациентов. Позже в оперштабе уточнили, что у всех умерших развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения.

В Краснодаре в краевой больнице № 1 зарегистрировали три новых летальных исхода. Там не смогли спасти 69-летнего и 67-летнего жителей Темрюкского района. У первого пациента были сердечно-сосудистые патологии, а второй страдал хронической болезнью почек. Также в медучреждении скончался 70-летний житель Усть-Лабинского района с гипертонией.

В инфекционной больнице № 3 Новороссийска умерли жители города в возрасте 47 и 76 лет. У обоих пациентов были заболевания сердечно-сосудистой системы.

В Тихорецкой ЦРБ скончались две пациентки: 78-летняя женщина из Белоглинского района с гипертонией и 69-летняя местная жительница с сахарным диабетом.

Еще два летальных случая зарегистрировали в Крымской ЦРБ. Там умерли 63-летняя жительница Темрюка, страдавшая гипертонией, и 71-летний житель Темрюкского района с ишемией сердца.

В Сочи также зафиксировали две смерти пациентов с коронавирусом. Так, в горбольнице № 3 скончался 75-летний пациент из Туапсинского района. У мужчины были гипертония и сахарный диабет. В инфекционной больнице № 2 умерла 74-летняя жительница курорта.

По одному летальному исходу зарегистрировали в Армавире, Анапе, Горячем Ключе, Усть-Лабинском и Туапсинском районах. У всех пациентов была гипертония.

В горбольнице Армавира умер 93-летний местный житель. Врачам Усть-Лабинской ЦРБ не удалось спасти 69-летнюю пациентку из Гулькевичей. В горбольнице Анапы скончался 60-летний житель города. В районной больнице № 1 умер 78-летний мужчина из Туапсе. 42-летний житель Апшеронского района скончался в ковид-госпитале Горячего Ключа.