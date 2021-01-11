Рамзан Кадыров не хотел мечеть в честь себя, но все-таки построит

Мечеть появится в поселке Олимпийском под Грозным и будет рассчитана на 2 тыс. человек. Там уже состоялась закладка капсулы под строительство, сообщил «Кавказский узел».

По данным ЧГТРК «Грозный», назвать мечеть именем действующего главы республики Рамзана Кадырова решили «по многочисленным просьбам жителей республики». Якобы сам Кадыров был категорически против этой идеи «однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении».

«Открытые медиа» взяли комментарий у верховного муфтия России Талгата Таджуддина и он заявил, что это «не совсем скромно, но вполне допустимо». Согласно изображениям проекта, у мечети будет четыре минарета, окружающих основную часть здания с центральным куполом, их крыши отделают золотом.