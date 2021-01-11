В ковид-госпиталях Сочи второй день подряд фиксируют по пять смертей

С начала пандемии коронавируса в Краснодарском крае зафиксировали 1 тыс. 97 летальных исходов

В краевой инфекционной больнице в Краснодаре скончалась 73-летняя женщина с сахарным диабетом и гипотиреозом. В Краевой клинической больнице № 1 умер 60-летний пациент с гипертонией.

Как писали Юга.ру, за последние сутки краевой оперштаб зарегистрировал 193 случая заражения коронавирусом. Также стало известно о смерти 15 человек с инфекцией. Власти региона рассказали подробнее об этих летальных больных.

В медучреждениях Сочи скончались 5 человек с подтвержденным COVID-19. В горбольнице № 3 не стало 80-летнего мужчины из Туапсе с заболеванием легких и 81-летней женщины с сахарным диабетом. В горбольнице № 4 скончался 76-летний мужчина с циррозом печени. В инфекционной больнице № 2 умерли два местных жителя 64 и 73 лет с гипертонией.

В Новороссийске, в инфекционной больнице, не смогли вылечить местных жительниц 53 и 84 лет , у обеих была гипертония. В Тихорецкой ЦРБ с аналогичным сопутствующим заболеванием находились две пациентки 65 и 79 лет . Спасти их не удалось.

В Северской ЦРБ ушла из жизни 82-летняя женщина с ишемической болезнью сердца, в Крымской ЦРБ — 68-летняя жительница Геленджика.

В туапсинской районной больнице № 1 скончался 74-летний мужчина с сахарным диабетом. В Армавире умер 55-летний пациент с гипертонией.

Напомним, 10 января краевой оперштаб сообщал о смерти 16 человек с коронавирусом, пять из них тоже находились в ковид-госпиталях Сочи.