Мужчина похитил у жителя Новороссийска 5 банок черной икры за 50 тыс. рублей

В Новороссийске расследуют уголовное дело против мужчины, которого подозревают в мошенничестве и хищении

В полиции установили, что 34-летний местный житель приобрел у другого новороссийца пять банок черной икры и пообещал вскоре расплатиться. После этого он перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Выяснилось, что это не единственное совершённое им противоправное деяние. Он предложил семи людям за деньги оказать помощь в трудоустройстве в одну из морских компаний. Новороссиец получил от соискателей деньги, не выполнил обязательства и перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.

В отношении предполагаемого преступника возбудили уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба и в крупном размере). Сейчас продолжается предварительное расследование, мужчину отправили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 11 января.

Ранее Юга.ру рассказывали, как в 2017 году жительница Ростова продала несуществующую черную икру за 100 тыс. рублей. В том же году краснодарец украл в магазине 11 банок красной икры и съел их за несколько часов.