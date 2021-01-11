Мужчина похитил у жителя Новороссийска 5 банок черной икры за 50 тыс. рублей

Краснодарский край

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В Новороссийске расследуют уголовное дело против мужчины, которого подозревают в мошенничестве и хищении

В полиции установили, что 34-летний местный житель приобрел у другого новороссийца пять банок черной икры и пообещал вскоре расплатиться. После этого он перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

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На мужчину завели уголовное дело. Выяснилось, что это не единственное совершённое им противоправное деяние. Он предложил семи людям за деньги оказать помощь в трудоустройстве в одну из морских компаний. Новороссиец получил от соискателей деньги, не выполнил обязательства и перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.

В отношении предполагаемого преступника возбудили уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба и в крупном размере). Сейчас продолжается предварительное расследование, мужчину отправили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 11 января.

Ранее Юга.ру рассказывали, как в 2017 году жительница Ростова продала несуществующую черную икру за 100 тыс. рублей. В том же году краснодарец украл в магазине 11 банок красной икры и съел их за несколько часов.

Мошенничество Новороссийск Продукты питания Трудоустройство Хищение

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