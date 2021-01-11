В Краснодаре выявили еще 59 случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае к 11 января COVID-19 зафиксировали у 29 тыс. 790 человек
В России с начала года зарегистрировали 3 млн 425 тыс. 269 случаев (+23 тыс. 315 за последние сутки), написал 11 января федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 800 тыс. 675 человек, зафиксировали 62 тыс. 273 летальных исхода. За минувшие сутки стало известно о выздоровлении 21 тыс. 786 россиян и 436 смертях, сообщил RT.
В Краснодарском крае с начала наблюдений коронавирус официально подтвердился у 29 тыс. 790 человек, у 193 из них — за последние сутки. Выздоровели 20 тыс. 182 кубанца (+148), было 1 тыс. 97 летальных случаев (+15).
11 января оперштаб края сообщил, в каких районах выявили новые случаи инфицирования:
- в Краснодаре — 59;
- в Сочи — 28;
- в Анапе — 10;
- в Геленджике и Тихорецком районе — по 8;
- в Динском, Приморско-Ахтарском, Крымском и Белоглинском районах — по 7;
- в Кавказском и Новопокровском районах — по 6;
- в Кореновском, Туапсинском, Белореченском и Гулькевичском районах — по 5;
- в Крыловском районе — 4;
- в Ейском и Тбилисском районах — по 3;
- в Армавире, Каневском и Северском районах — по 2;
- в Абинском, Апшеронском, Темрюкском и Щербиновском районах — по 1.
Среди новых носителей COVID-19 — 11 детей. Всего инфекцию зафиксировали у 2 тыс. 353 несовершеннолетних.
Сейчас 109 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 4 больных — на ЭКМО.
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