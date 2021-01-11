В Краснодаре выявили еще 59 случаев заражения коронавирусом

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 11 января COVID-19 зафиксировали у 29 тыс. 790 человек

В России с начала года зарегистрировали 3 млн 425 тыс. 269 случаев (+23 тыс. 315 за последние сутки), написал 11 января федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 800 тыс. 675 человек, зафиксировали 62 тыс. 273 летальных исхода. За минувшие сутки стало известно о выздоровлении 21 тыс. 786 россиян и 436 смертях, сообщил RT.

В Краснодарском крае с начала наблюдений коронавирус официально подтвердился у 29 тыс. 790 человек, у 193 из них — за последние сутки. Выздоровели 20 тыс. 182 кубанца (+148), было 1 тыс. 97 летальных случаев (+15).

11 января оперштаб края сообщил, в каких районах выявили новые случаи инфицирования:

  • в Краснодаре — 59;
  • в Сочи — 28;
  • в Анапе — 10;
  • в Геленджике и Тихорецком районе — по 8;
  • в Динском, Приморско-Ахтарском, Крымском и Белоглинском районах — по 7;
  • в Кавказском и Новопокровском районах — по 6;
  • в Кореновском, Туапсинском, Белореченском и Гулькевичском районах — по 5;
  • в Крыловском районе — 4;
  • в Ейском и Тбилисском районах — по 3;
  • в Армавире, Каневском и Северском районах — по 2;
  • в Абинском, Апшеронском, Темрюкском и Щербиновском районах — по 1.

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Анапа Коронавирус Краснодар Сочи

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