В Краснодаре выявили еще 59 случаев заражения коронавирусом

В Краснодарском крае к 11 января COVID-19 зафиксировали у 29 тыс. 790 человек

В России с начала года зарегистрировали 3 млн 425 тыс. 269 случаев (+23 тыс. 315 за последние сутки), написал 11 января федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 800 тыс. 675 человек, зафиксировали 62 тыс. 273 летальных исхода. За минувшие сутки стало известно о выздоровлении 21 тыс. 786 россиян и 436 смертях, сообщил RT.

В Краснодарском крае с начала наблюдений коронавирус официально подтвердился у 29 тыс. 790 человек, у 193 из них — за последние сутки. Выздоровели 20 тыс. 182 кубанца (+148), было 1 тыс. 97 летальных случаев (+15).

11 января оперштаб края сообщил, в каких районах выявили новые случаи инфицирования: