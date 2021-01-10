МЧС Кубани предупредило о сильном гололеде и налипанию мокрого снега, а в Сочи ожидается дождь и сход лавин в горах

Краснодарский край

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На территории Краснодарского края 10-12 января прогнозируется сильное ухудшении погодных условий

Напомним, накануне синоптики предупредили об ухудшении погоды на Кубани в последние дни январских выходных.

Утром 10 января в регионе начался сильный снегопад. Из-за непогоды приостановилась работа аэропорта Краснодара. По последней информации, аэропорт закрыл прием рейсов до 18:00.

МЧС Кубани опубликовали экстренное предупреждение по налипанию снега на 10-12 января. В этот период в регионе ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед.

Фоторепортаж Юга.ру:

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовал обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, а при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщить об этом по телефонам экстренных служб.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268‑64‑40.

В пресс-службе администрации Сочи добавили, что на курорте утром и днем 11 января прогнозируется сильный дождь, а в горах выше 1 тыс. 500 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавиноопасность.

Краснодар МЧС Погода Сочи

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