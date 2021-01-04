На Кубани пройдут дожди и похолодает до 15 °С

По данным гидрометцентра Кубани, 5 января в регионе сохранится сухая погода. Ночью и утром в южной части края образуется туман, возможен гололед и изморозь. Ночью похолодает до -3…+2 °С, в юго-восточных предгорьях — до -6…-1 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 4-9 °С, местами — до 14 °С. Ветер 4-9 м/с, в северной части региона и в восточных районах местами порывы могут достигать 15 м/с.

На Черноморском побережье 5 января также осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — 4-9 °С днем — 12-17 °С. Ветер 12-17 м/с.

В Краснодаре во вторник будет облачно, но сухо. Ночью будут заморозки -2…0 °С, днем 8-10 °С. Ветер 5-10 м/с.

В среду, 6 января на Кубани местами пройдут дожди и мокрый снег, а на следующий день будет преимущественно без осадков. Ночные температуры — -2…+3 °С, при прояснении — до -5 °С, днем ожидается 5-10 °С, в южной части — до 13 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре утром 6 января будет дождливо, однако к вечеру небо прояснится, но в ночь на пятницу осадки вернутся. В ночные часы воздух будет остывать до 7-8 °С, днем термометры покажут 10-11 °С. Ветер 2-3 м/с.

На Черноморском побережье в среду и четверг, 6 и 7 января, местами пройдут дожди. Ночью похолодает до 4-9 °С, а днем потеплеет до 10-15 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воды в Азовском и Чёрном морях: Ейск и Приморско-Ахтарск — 1 °C, Темрюк — 4 °C, Анапа — 10 °C, Туапсе — 11 °C, Новороссийск, Геленджик и Сочи — 12 °C.