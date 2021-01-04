В Новороссийске женщина погибла при пожаре в многоэтажке

В Новороссийск вечером 3 января произошел пожар в многоэтажном доме, есть жертва

Сообщение о возгорании в девятиэтажке на улице Видова поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 19:09. Соседи увидели задымление и вызвали пожарную службу. Горела квартира на последнем этаже, пламя охватило площадь 40 кв. метров. Спасатели эвакуировали из здания семь человек.

К ликвидации ЧП привлекли девять спасателей и три единицы техники. В 19:48 огонь был потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.