В Новороссийске женщина погибла при пожаре в многоэтажке

Краснодарский край

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В Новороссийск вечером 3 января произошел пожар в многоэтажном доме, есть жертва

Сообщение о возгорании в девятиэтажке на улице Видова поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 19:09. Соседи увидели задымление и вызвали пожарную службу. Горела квартира на последнем этаже, пламя охватило площадь 40 кв. метров. Спасатели эвакуировали из здания семь человек.

К ликвидации ЧП привлекли девять спасателей и три единицы техники. В 19:48 огонь был потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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По факту гибели женщины назначена доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователь установит обстоятельства трагедии, в том числе, точную причину и очаг возгорания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Еще один пожар, унесший жизнь человек, произошел на Кубани ночью 2 января. Тогда в огне погиб 43-летний житель Каневского района. Кроме того, в конце декабря начались крупные лесные пожары в Сочи и Туапсинском районе. 

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