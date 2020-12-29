Краснодарец купил у сочинца участок земли за 1,7 млн рублей, но так и не получил ее
29 декабря в полиции Краснодара рассказали об уголовном деле против мошенника из Сочи
В дежурную часть полиции Краснодара обратился местный житель. Он рассказал, что 46-летний знакомый предложил купить у него земельный участок в Сочи. Мужчина согласился и заплатил ему 1,7 млн рублей.
Однако сочинец не передал покупателю права на землю и перестал выходить на связь. Его разыскали, задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина потратил деньги на свои нужды.
На сочинца завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили 29 декабря в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Юга.ру не раз писали о схемах мошенничества с недвижимостью в Сочи. Так, в 2018 году директор агентства недвижимости стал фигурантом уголовного дела за продажу квартир в несуществующем доме, в 2019-м на курорте осудили председателя жилищного кооператива, который дважды продавал одни и те же квартиры, а в начале 2020 года МВД завело дело на сочинского таксиста, который сдавал в аренду чужие квартиры в Сибири.
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Кроме того, в ноябре в сочинский суд направили уголовное дело против автомошенников: на курорте поймали преступную группу, которая рисовала вмятины на машинах и устраивала подставные ДТП, чтобы получить деньги от страховой компании.
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