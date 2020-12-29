На время праздников сняли ограничения и реверсы на федеральной трассе Сочи — Адлер
Движение транспорта на дороге из Сочи в Адлер с 28 декабря вернулось к штатному режиму
Дорожники завершили первый этап по капитальному ремонту моста через ручей на трассе А-147 в районе пляжа Красный штурм. На месте убрали бетонные отбойники, проезд возвратили к четырехполосной схеме, по две в каждом направлении. Она будет действовать до окончания праздников.
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Также в связи с увеличивающейся интенсивностью потока на время новогодних выходных приостановили работы второго этапа капитального ремонта этого моста. Ремонт возобновят 12 января, завершить его планируется 31 мая.
Также на время каникул, с 29-30 декабря, ликвидируют реверсивные схемы движения в центре поселка Лазаревского и в микрорайоне Лоо, на 106 и 155 км дороги Джубга — Сочи — граница с Абхазией соответственно. Ремонт продолжат 12 января, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Черноморье».
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