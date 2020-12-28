На Кубани от коронавируса скончались три женщины в возрасте от 38 до 50 лет

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 28 декабря официально зарегистрировали 12 смертей, вызванных COVID-19

Напомним, в Краснодарском крае за последние сутки коронавирус выявили у 181 человека, стало известно о смерти 12 пациентов ковид-госпиталей. Оперштаб региона рассказал подробности о новых летальных случаях.

В Краснодаре, в Краевой клинической больнице № 1, скончались 56-летний местный житель и 68-летний сочинец, у которого был сахарный диабет и гипертония. Такой же диагноз был у 80-летней женщины, которую пытались вылечить в краевом госпитале ветеранов войн.

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В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара не смогли спасти 73-летнего пациента из Динского района с ишемической болезнью сердца и хроническим заболеванием почек. А в Краевой клинической больнице № 2 умер 63-летний житель Мостовского района с гипертонией.

В Тихорецкой ЦРБ скончались две местные жительницы 38 и 50 лет. У обеих была дисфункция почек. В горбольнице Анапы умер 58-летний больной с гипертонией. Врачи Северской ЦРБ потеряли 71-летнего мужчину, в его анамнезе — сердечно-сосудистые заболевания.

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В инфекционной больнице Новороссийска ушла из жизни 47-летняя местная жительница. В Усть-Лабинскую ЦРБ госпитализировали 64-летнюю жительницу Выселковского района, у нее был сахарный диабет.

В городской больнице Горячего Ключа лечили от коронавируса 44-летнюю пациентку из Белореченска. Спасти ее также не удалось, болезнь осложнилась полиартритом [воспаление суставов], заболеванием почек и гастритом.

Всего в Краснодарском крае зарегистрировали 888 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом 15 дней подряд в ежедневной сводке оперштаб сообщает о смерти от 10 до 14 человек.

Анапа Коронавирус Краснодар Новороссийск Северский район смерть Сочи Тихорецкий район

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