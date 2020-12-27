В Дагестане открыли памятник с сидящим на полу медиком ковид-госпиталя
В конце декабря в Махачкале установили памятник умершим от коронавируса медикам
Памятник открыли 26 декабря на территории Дагестанского медицинского университета, сообщает RT. Его посвятили медработникам, которые погибли в борьбе с распространением коронавируса, отметил ТАСС.
В углу между двумя стеллами, на полу, находится фигура медика в спецкостюме. Он сложил руки на коленях и опустил голову. На одной из стелл указана цитата Антона Чехова о подвиге врача.
«Сооружение памятника на территории медицинского университета очень символично — это имеет большое воспитательное значение для подготовки молодого поколения врачей. Ведь именно здесь формируются все лучшие нравственные начала», — указал в своем обращении министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По данным федерального оперштаба, в республике с начала наблюдений зафиксировали 22 тыс. 832 случая заражения ковидом. Умерли 1 тыс. 99 человек, выздоровели 19 тыс. 585 человек.
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