На Кубани чиновник выписал себе премию по итогам работы за год, хотя проработал в должность чуть больше месяца

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий против экс-руководителя Центра развития торговли, который сам себе выписал премии

Прокуратура Западного округа Краснодара проверила, как исполняется закон о противодействии коррупции в государственном казенном учреждении (ГКУ) «Центр развития торговли», подведомственным департаменту потребсферы Кубани. Во время проверки нашлись нарушения.

Читайте также: В Сочи инспектор по труду в качестве взятки неделю отдыхал с семьей в санатории и получил за это 7 лет колонии строгого режима

В конце сентября 2019 года в центре был назначен исполняющий обязанности руководителя. Спустя месяц, используя служебное положение и без согласия департамента потребсферы, он премировал себя по итогам работы за год, а также выписал премию к своему юбилею. В общей сложности он незаконно начислил себе премий на 130 тыс. рублей.

При этом и. о. руководителя дважды (в ноябре и декабре) получил официальные премии департамента в размере должностного оклада, рассказали 25 ноября в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам которых полиция возбудила против чиновника уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

На сайте «Центра развития торговли» временно исполняющим обязанности директора указан Виталий Ростовский. Однако, по информации источника портала Юга.ру, Ростовский занимает эту должность около двух месяцев.