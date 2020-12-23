Глава Крыма объявил о создании опреснительной установки. Путин сомневался в ее эффективности

В октябре в Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды. Тогда сообщалось , что если не пойдут дожди, воды в городе хватит на 81 день. В конце ноября стало известно, что в Евпатории и Симферополе до конца года не будет горячей воды. В начале декабря в Крыму из-за засухи остановился приток в два водохранилища.

Напомним, с конца августа часть Крыма ввела график подачи воды из-за засухи. В гидрометцентре республики объясняли , что в регионе пересохли основные реки, которые питают водохранилища.

Еще в октябре правительство России опубликовало план по обеспечению водоснабжением Крыма и Севастополя. Тогда власти страны решили выделить 8 млрд рублей, чтобы делать морскую воду пресной. Однако на пресс-конференции 17 декабря глава государства Владимир Путин заявил, что сомневается в методе опреснения: это дорого и цена в дальнейшем может лечь в тариф. Президент уточнил, что по мнению руководителей регионов опреснение неэффективно для широкого применения.

Путин добавил, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря могут быть очень большие запасы пресной воды.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24» заявил, что с 1 января 2021 года в регионе начнут создавать опреснительную установку и на это уйдет от 14 до 16 месяцев. По его словам, все решения уже приняты и сейчас идет проектирование. При этом глава республики отметил, что установку будут создавать по поручению президента.

Кроме того, в январе ученые представят первые результаты оценки объемов и качества пресной воды под Азовским морем, о которой говорил Путин.