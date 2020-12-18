«Ростелеком» в Кабардино-Балкарии оцифровал документооборот более 50% юрлиц

Более 50% абонентов-юрлиц «Ростелекома» в Кабардино-Балкарии получают счета за связь электронно

На каждом из этапов формирования и доставки абонентам бумажных счетов возникали статистические погрешности, которые приводили к некорректным начислениям, задержке оплаты и — в итоге — к задолженности со стороны клиентов. Для сокращения ошибок «Ростелеком» перешел на электронный документооборот. При этом цифровое решение от «Ростелекома» позволяет получать и обрабатывать все входящие документы не только от провайдера, но и от других поставщиков товаров и услуг из различных отраслей региона.

В том числе — все бюджетные организации. Это стало возможным благодаря совместному проекту провайдера с министерством финансов республики.

«Совместно с минфином республики мы разработали систему обучения с наглядными видеоматериалами для различных категорий абонентов. Наши сотрудники провели необходимые консультации и разобрали все поступившие от пользователей вопросы. Поэтому сейчас ошибок не возникает, и мы применим это решение и к остальным клиентам», — сказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком» Залим Хутов. У электронного документооборота есть ряд преимуществ перед бумажным: цифровые файлы доставляются мгновенно, не занимают места в офисе и всегда доступны по первому запросу. Таким образом, это оптимизирует как внутреннее делопроизводство, так и обмен документами между различными организациями.

«Все бюджетные учреждения, работающие с «Ростелекомом», перешли на электронный документооборот с весны 2019 года. Сократились непроизводительные трудозатраты на подписание, распечатку, доставку счетов у компании и повторную разноску данных со счетов бухгалтериями учреждений. По итогу оплата услуг производится не позднее одного-двух дней с момента предоставления счетов через систему», — отметил замминистра финансов Кабардино-Балкарии Азамат Калабеков.

Сейчас «Ростелеком» и организации бюджетной сферы с целью сокращения личных контактов проводят перезаключение государственных (муниципальных) контрактов через систему электронного документооборота.