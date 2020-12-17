Власти Кубани закупили бесконтактные термометры по 8,6 тысяч рублей и объяснили это повышенным спросом

Краснодарский край

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15 декабря администрация Краснодарского края опубликовала документ, в котором сообщила о закупке 50 бесконтактных термометров за 430 тыс. рублей

Вечером 16 декабря в телеграм-канале «Губернатор Кубани» появились скриншоты документа, в котором указывается, что бюджетные средства края выделят на закупку 50 бесконтактных термометров на сумму 433 тыс. 500 рублей. Уточнялось, что устройства передадут казенному учреждению «Кубань-СПАС».

Выходит, что за одно устройство администрация региона решила заплатить 8,6 тыс. рублей. При этом результаты поиска в интернете показали, что сейчас в среднем стоимость термометра составляет 2 тыс. рублей.

Портал Юга.ру нашел на сайте администрации края постановление от 15 декабря, в котором говорится о внесении изменений в другое постановление главы региона от 6 апреля 2020 года («О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края и о выделении средств из краевого бюджета»). Редакция обратилась в пресс-службу администрации региона и попросила объяснить ценообразование.

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17 декабря в пресс-службе ответили, что постановление о выделении средств не новое и что закупку термометров проводили «в начале первой волны пандемии, когда фиксировался огромный спрос на эти товары».

«Был дефицит, в том числе таких приборов, при этом необходимо было срочно их приобретать. И по факту, это минимальная цена, по которой удалось приобрести термометры в формате «в наличии» — без отсрочки доставки на неопределенное время», — прокомментировали в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

В краевой администрации заверили, что при закупке все процедуры провели корректно, они прошли проверку контрольно-надзорных органов.

Отметим, что в самом документе от 6 апреля нет данных о покупке бесконтактных термометров.

Деньги Закупки Коронавирус

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