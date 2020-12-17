На Кубани от коронавируса снова умерли 13 человек за сутки

Краснодарский край

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В Краснодарском крае два дня подряд фиксируют по 13 летальных случаев, вызванных COVID-19

Напомним, оперштаб Кубани 17 декабря сообщил о 185 новых случаях заражения COVID-19 и 13 летальных исходах. Столько же смертей зафиксировали в ковид-госпиталях накануне.

В Краснодаре от коронавируса умерли пять человек. Так, в специализированной клинической инфекционной больнице скончался 66-летний житель Тихорецкого района с двусторонней полисегментарной пневмонией и COVID-19. Мужчина находился на ИВЛ. Его болезнь протекала в крайне тяжелой форме, рассказали в краевом оперштабе.

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В краевом клиническом госпитале для ветеранов войн умерли два пациента: 71-летняя жительница краевого центра с двусторонней пневмонией, гипертонией и анемией, а также 57-летняя анапчанка с подтвержденным коронавирусом.

Еще два пациента скончались в краевой клинической больнице № 1. Житель Лабинска умер в возрасте 68 лет. Ранее он перенес инсульт. Также в медучреждении скончался 80-летний мужчина из Ейска, у которого до болезни был инфаркт.

В ковидных госпиталях Сочи за сутки зафиксировали четыре летальных исхода. Две пациентки 82 и 78 лет скончались в инфекционной больнице № 2 от двусторонней пневмонии. С аналогичным диагнозом в горбольнице № 3 умер 62-летний туапсинец, в горбольнице № 5 — 58-летний сочинец. У обоих мужчин на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония тяжелой формы.

Медикам Лабинской ЦРБ также не удалось спасти двух пациентов с коронавирусом. Там скончалась 75-летняя женщина, у которой из сопутствующих заболеваний были гипертония и пионефроз [гнойное заболевание почек], и 53-летний мужчина с хроническим лимфолейкозом.

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Двенадцатый летальный случай произошел в инфекционной городской больнице Армавира. Там скончалась 83-летняя жительница города. У нее были гипертония, сахарный диабет и болезнь сердца.

Тринадцатый пациент умер в Тихорецкой ЦРБ. Там врачи потеряли 73-летнюю жительницу Белоглинского района. Пенсионерка страдала гипертонией и ишемией.

Всего за время пандемии COVID-19, по официальным данным, заразились 25 тыс. 107 жителей Кубани, 750 заболевших скончались.

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