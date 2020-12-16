В Адыгее бизнесмена осудили за обрушение остановки, из-за чего погибла женщина

Адыгея

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В Майкопе суд в декабре вынес приговор предпринимателю за нарушение требований безопасности при монтаже остановки, под которой погибла пенсионерка

Напомним, 17 июня в Майкопе во время сильного ветра остановка упала на людей. Погибла 78-летняя женщина, еще двое человек пострадали, в том числе ребенок.

Следствие обвинило в случившемся 42-летнего предпринимателя из Краснодарского края, который в июле 2016 года по договору подряда установил остановку. Ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Еще одно уголовное дело завели против бывшего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия — за халатность, повлекшую смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

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Суд установил, что в июле 2016 года бизнесмен в рамках договора подряда установил на улице Чкалова в Майкопе металлический остановочный павильон. При этом не было спроектировано конструктивное устройство фундамента, а технология монтажа нарушена.

16 декабря в пресс-службе прокуратуры Адыгеи сообщили, что Майкопский городской суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года, а также штраф в размере 100 тыс. рублей.

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