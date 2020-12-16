Тбилисский район получил финансирование на газификацию хутора Песчаного

Работы включены в перечень инвестиционных проектов по приказу министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края от 31 августа 2020 года № 497. Министерство и администрация Тбилисского района договорились о субсидии из краевого бюджета.

На выполнение работ в 2020 году выделено 543 тыс. рублей (из краевого бюджета — 500 тыс. рублей, из местного — 43,5 тыс.). На 2021 год на строительство объекта выделено 20 млн 67,3 тыс. рублей (из краевого бюджета — 18461,9 тыс. рублей, из местного бюджета — 1606,3 тыс.).

По контракту строительно-монтажные работы должны занять около 8 месяцев. Ввод в эксплуатацию намечен на июль-август 2021 года.