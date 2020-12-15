В Краснодаре вынесли приговор мужчине, который убил знакомого и закопал тело в районе авторынка

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 декабря осудили местного жителя, который убил и расчленил знакомого на улице Стасова

Напомним, в конце апреля 37-летний краснодарец пошел в гости в квартиру на улице Стасова, 155 и пропал. В конце мая следком объявил мужчину в розыск, а в июне его расчлененное тело нашли в районе авторынка Краснодара.

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Вечером 22 апреля двое 37-летних мужчин выпивали дома у одного из них и поссорились. Тогда хозяин квартиры ножом зарезал гостя. На следующий день злоумышленник расчленил в ванной тело погибшего. После этого он в течение нескольких дней выносил останки и закапывал их в землю в районе улицы Воронежской, уточнили 15 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. При этом преступник использовал средства конспирации, добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и заключили под стражу. Октябрьский районный суд Краснодара 15 декабря назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Краснодар Прокуратура Суд Убийство

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