Строительство трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре обойдется в почти миллиард рублей
Власти Кубани объявили тендер на строительство трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре
В 2019 году жители Музыкального микрорайона потребовали пустить трамвай по улице Московской до Петра Метальникова. Мэрия Краснодара выделила деньги на разработку проекта, но отметила, что часть суммы нужно будет просить у краевых властей.
В январе 2020 года руководство города сообщило, что ветку начнут прокладывать не позднее июля. В марте замглавы Краснодара Артем Доронин уточнил, что на строительство уйдет 13 месяцев. Закончить работы планировалось в августе 2021 года.
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В течение этого времени на участке должны были сделать восемь остановок, диспетчерский пункт, кольцо для разворота и два подземных перехода. На тот момент строительно-монтажные работы оценивались примерно в 550 млн рублей, а проектные — 49,5 млн рублей.
Однако получить положительное заключение экспертизы не вышло. Осенью власти пообещали провести конкурс и заключить договор с подрядчиком. Строить трамвайную линию собирались в ноябре, но этого не случилось. Потом начало работ перенеслось на середину декабря, а позже сдвинулось на начало 2021 года.
На планерке в мэрии Краснодара 16 ноября объяснили, что сроки сместились из-за того, что у проекта сменился заказчик — он перешел к краевому руководству. Вместо городского управления закупок проводить конкурс на выбор подрядчика будет краевая Дирекция государственных закупок.
Накануне, 9 декабря, власти разместили на сайте госзакупок соответствующий тендер. Начальная цена контракта — 913 млн 842 тыс. 876 рублей. В эту стоимость включены расходы на строительно-монтажные работы, оборудование, восстановление и закрепление оси трассы дороги, а также затраты на работы в зимнее время, плата за негативное воздействие на окружающую среду, постройка временных сооружений.
По контракту, строительство самой трамвайной линии нужно закончить до конца 2021 года, а все остальные работы сдать к 31 марта 2022-го.
Деньги на строительство выделят в том числе из регионального бюджета в рамках краевой госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.
«К этому мы шли долго, 20 лет трамвайные пути в Краснодаре не строились. Развивать их будем и в других микрорайонах города — в Восточно-Кругликовском микрорайоне, в микрорайоне Гидростроителей и в районе нового аэровокзального комплекса», — написал в своем телеграме мэр Краснодара Евгений Первышов.
Глава города добавил, что строительство начнется сразу, как будет выбран подрядчик. Трамвайная ветка кардинально изменит транспортную ситуацию и значительно разгрузит дорожную инфраструктуру Музыкального микрорайона, заявил Первышов.
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