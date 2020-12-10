Строительство трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре обойдется в почти миллиард рублей

Власти Кубани объявили тендер на строительство трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре

В 2019 году жители Музыкального микрорайона потребовали пустить трамвай по улице Московской до Петра Метальникова. Мэрия Краснодара выделила деньги на разработку проекта, но отметила, что часть суммы нужно будет просить у краевых властей.

В январе 2020 года руководство города сообщило, что ветку начнут прокладывать не позднее июля. В марте замглавы Краснодара Артем Доронин уточнил, что на строительство уйдет 13 месяцев. Закончить работы планировалось в августе 2021 года.

В течение этого времени на участке должны были сделать восемь остановок, диспетчерский пункт, кольцо для разворота и два подземных перехода. На тот момент строительно-монтажные работы оценивались примерно в 550 млн рублей, а проектные — 49,5 млн рублей.

Однако получить положительное заключение экспертизы не вышло. Осенью власти пообещали провести конкурс и заключить договор с подрядчиком. Строить трамвайную линию собирались в ноябре, но этого не случилось. Потом начало работ перенеслось на середину декабря, а позже сдвинулось на начало 2021 года.

На планерке в мэрии Краснодара 16 ноября объяснили, что сроки сместились из-за того, что у проекта сменился заказчик — он перешел к краевому руководству. Вместо городского управления закупок проводить конкурс на выбор подрядчика будет краевая Дирекция государственных закупок.

Накануне, 9 декабря, власти разместили на сайте госзакупок соответствующий тендер. Начальная цена контракта — 913 млн 842 тыс. 876 рублей. В эту стоимость включены расходы на строительно-монтажные работы, оборудование, восстановление и закрепление оси трассы дороги, а также затраты на работы в зимнее время, плата за негативное воздействие на окружающую среду, постройка временных сооружений.

По контракту, строительство самой трамвайной линии нужно закончить до конца 2021 года, а все остальные работы сдать к 31 марта 2022-го.

Деньги на строительство выделят в том числе из регионального бюджета в рамках краевой госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.