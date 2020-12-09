На Кубани к концу рабочей недели пойдет мокрый снег

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 10 по 12 декабря

В Краснодаре 10 декабря переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит 6-8 °С. В целом по краю в четверг утром небольшие дожди и мокрый снег, в остальном практически без осадков, а также возможен гололед. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с, а днем воздух прогреется до 1-6 °С, местами в южной половине края — до 11 °С.

На Черноморском побережье 10 декабря переменная облачность, небольшие дожди и мокрый снег с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха днем составит 9-14 °С, сообщили в краевом гидрометцентре.

11 декабря в регионе без существенных осадков, а 12 декабря местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег с ветром 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-6 °С, днем — 1-6 °С, на юге — до 10 °С. На Черноморском побережье в пятницу и субботу переменная облачность и без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 2-7 °С, днем — 10-15 °С.