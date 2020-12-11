«Ок Матрас» объяснил, почему их продукцию лучше выбирать вживую

Компания связывает свое заявление с ростом популярности интернет-магазинов в последнее время. В пресс-службе «Ок Матрас» отметили, что если раньше онлайн покупали в основном одежду или обувь, то сейчас в сеть переходит все больше магазинов различных сфер. Это касается и производителей матрасов. Преимущество онлайн-покупок заключается в том, что их можно делать в любое время и день недели. Покупатель не зависит от режима работы магазина и может совершить покупку в комфортной обстановке, без спешки и давления со стороны продавца.

Такие профессиональные интернет-магазины, как «Ок Матрас», позволяют общаться с консультантом и звонить на бесплатную горячую линию, где сотрудники стараются ответить на все вопросы.



Тем не менее, чтобы избежать покупки некачественного товара, «Ок Матрас» советует перед покупкой в интернете ознакомиться с интересующим товаром в оффлайн-магазине. Записав названия понравившихся моделей, можно принять решение дома и заказать матрас с доставкой. По мнению сотрудников «Ок Матрас», это снижает риск покупки модели, которая не отвечает требованиям покупателя.

Интернет-магазин товаров для сна «Ок Матрас» предлагает такие бренды, как Agreen, Askona, Beautyson, Benartti, Corretto, Dimax, Comfort Line, Dreamline, Everest, Magniflex и другие.

ООО «Ок Матрас» находится в Москве, на ул. Чертановской, д. 9, корп. 3. Телефон: 84954320108