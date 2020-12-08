Итальянский врач перечислил последствия COVID-19 для здоровья

Врач разделил бывших пациентов на две группы. К первой он отнес тех, кто перенес тяжелые поражения органов дыхания и лечился в больнице, а ко второй — переболевших ковидом в легкой форме.

Первой категории, уверен итальянский врач, нужна амбулаторная реабилитация и восстановление респираторных функций. Вторым также требуется восстановление, так как среди пост-ковидных симптомов у них встречаются слабость и психологические проблемы.

«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами. Нам еще предстоит определить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди этих пациентов», — заявил Скотти.

Журналисты также связались с создательницей группы в фейсбуке для итальянцев, победивших COVID-19, Мореной Коломби.

Женщина рассказала, что сама переболела полгода назад, но до сих пор испытывает ряд неприятных симптомов: усталость, одышку, мышечные боли, утренний тремор конечностей, неприятности с кишечником и щитовидной железой.

Также Коломби добавила, что у нее появилась спутанность сознания, «туман в голове» — она стала путать слова, думая, что сказала то, чего на самом деле не говорила.