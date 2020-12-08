Итальянский врач перечислил последствия COVID-19 для здоровья
Итальянский врач рассказал журналистам о последствиях коронавируса для здоровья человека
Генеральный секретарь итальянской федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти рассказал в интервью РИА «Новости», с какими последствиями для здоровья столкнулись переболевшие коронавирусом пациенты.
Врач разделил бывших пациентов на две группы. К первой он отнес тех, кто перенес тяжелые поражения органов дыхания и лечился в больнице, а ко второй — переболевших ковидом в легкой форме.
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Первой категории, уверен итальянский врач, нужна амбулаторная реабилитация и восстановление респираторных функций. Вторым также требуется восстановление, так как среди пост-ковидных симптомов у них встречаются слабость и психологические проблемы.
«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами. Нам еще предстоит определить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди этих пациентов», — заявил Скотти.
Специалист добавил, что 15% пациентов, переболевших коронавирусом, необходим длительный мониторинг симптомов, написал RT.
Журналисты также связались с создательницей группы в фейсбуке для итальянцев, победивших COVID-19, Мореной Коломби.
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Женщина рассказала, что сама переболела полгода назад, но до сих пор испытывает ряд неприятных симптомов: усталость, одышку, мышечные боли, утренний тремор конечностей, неприятности с кишечником и щитовидной железой.
Также Коломби добавила, что у нее появилась спутанность сознания, «туман в голове» — она стала путать слова, думая, что сказала то, чего на самом деле не говорила.
Напомним, согласно официальным данным, в России к 8 декабря коронавирус подтвердился у 2 млн 515 тыс. 9 человек, из которых 44 тыс. 159 умерли, а 1 млн 981 тыс. 526 выздоровели.
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