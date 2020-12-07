В Краснодаре на перекрестке улиц 40-летия Победы и Посадского не будут работать светофоры

Днем 7 декабря на одном из перекрестков в Краснодаре вышли из строя светофоры

Днем 7 декабря на пересечении 40-летия Победы и улицы Посадского произошло ДТП. В результате него повредились кабельные линии. На этом участке временно перестали работать светофоры.

Сотрудники эксплуатирующей организации — ГУП Краснодарского края «СМЭУ» — планируют ремонтировать светофоры в течение трех суток. Устройства собираются включить в 16:00 10 декабря.

При необходимости на перекрестке задействуют инспекторов ДПС для регулировки пешеходных и автомобильных потоков, сообщили в пресс-службе мэрии 7 декабря.