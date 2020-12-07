В Крыму за 2 млрд рублей хотят отреставрировать дворец крымских ханов в Бахчисарае

Крым

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Дворцовый комплекс крымских ханов в Бахчисарае планируют достроить к 2022 году

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов год назад рассказал, что в регионе к 2021 году полностью отреставрируют Ханский дворец, внесенный в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дворец не ремонтировали уже 500 лет.

Всего на реставрацию комплекса выделили 1,979 млрд рублей, а срок завершения работ — 2022 год, сообщили 6 декабря ТАСС в пресс-службе Минкультуры Республики Крым. Ремонт уже начали на 8 из 16 объектах дворца. Кроме того, специалисты заключили контракты на разработку проектной документации по трем объектам, на стадии заключения — еще по двум.

Дворцовый комплекс общей площадью около 4 га был резиденцией правителей Крымского ханства в XVI-XVIII веках. Из-за нападений и разграблений до нашего времени не сохранились зимний дворец, три из четырех гаремных корпусов, пять мраморных бань и дворцовая утварь.

История Крым Культурное наследие

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