В Адыгее вдвое выросло число пользователей онлайн-сервиса для потребителей газа

С начала 2020 года в «Личном кабинете» «Газпром межрегионгаз Майкоп» зарегистрировались 8 тыс. 232 абонента

Количество активных пользователей онлайн-сервиса «Личный кабинет» для потребителей газа в Адыгее с начала 2020 года выросло на 57%, до 23 тысяч.

По статистике, через сервис «Личный кабинет» более 85 тыс. раз абоненты передали показания своих приборов учета. Резкое увеличение числа зарегистрированных пользователей отмечено с апреля — с введением режима самоизоляции.

«Мы призываем своих абонентов своевременно и в полном объеме производить расчеты за газ и активно использовать для этого онлайн-инструменты. Дистанционные сервисы — удобная и востребованная форма взаимодействия поставщика газа и потребителей. Во избежание неблагоприятных последствий рекомендуем до конца года оплатить имеющуюся задолженность, так как начисление штрафов, пеней, а также приостановление подачи газа за долги начнется с 1 января 2021 года», — отметил начальник абонентского отдела «Газпром межрегионгаз Майкоп» Рустам Тхаркахо.

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Майкоп» 4 декабря напомнили, что оплатить квитанцию за потребленный газ и передать показания приборов можно по ссылке мойгаз.смородина.онлайн, а также через мобильное приложение «Мой Газ» для операционных систем iOS и Android. Своевременная оплата потребленного газа гарантирует бесперебойное и безопасное газоснабжение, заверили в компании.