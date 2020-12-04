На Кубани в «красных зонах» умерли еще 7 человек

Оперштаб Краснодарского края 4 декабря рассказал о смерти еще семи человек от коронавируса. Все пациенты были старше 50 лет

За прошлые сутки на Кубани выявили еще 174 заболевших коронавирусом. В медучреждениях региона умерли 7 пациентов с диагностированным COVID-19.

Так, в краевой клинической больнице № 1 Краснодаре умер 52-летний житель Анапы. Он больше недели находился на ИВЛ. У пациента был ковид тяжелой формы, двусторонняя пневмония и сахарный диабет. Медики не смогли его спасти.

В еще одном медучреждении Краснодара — специализированной клинической инфекционной больнице — скончался 96-летний житель города. Он попал в госпиталь в тяжелом состоянии с воспалением легких. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пенсионер сутки находился на ИВЛ. Также у мужчины были неврологические и сердечно-сосудистые заболевания. 79-летний житель Лабинского района умер в местной ЦРБ. Причина смерти пациента — двусторонняя ковидная пневмония. У больного также были сердечно-сосудистые патологии.

В городской инфекционной больнице № 2 Сочи скончалась 93-летняя жительница курорта. Врачи диагностировали у пенсионерки COVID-19, двустороннюю пневмонию и сахарный диабет. Женщина находилась на ИВЛ. Еще один летальный случай зафиксировали в Тихорецкой ЦРБ. Там умерла местная жительница в возрасте 62 лет. У нее выявили двусторонюю пневмонию и коронавирус, подключили к ИВЛ. Однако спасти пациентку не удалось. Женщина страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Шестой пациент за сутки скончался в Северской ЦРБ. Там умерла 61-летняя жительница Динского района с двусторонней пневмонией и COVID-19. Кроме того, у пенсионерки была гипертония. Седьмой летальный случай зафиксировали в Крымской ЦРБ. В госпитале скончалась 52-летняя местная жительница, у которой на фоне ковида началось воспаление легких.