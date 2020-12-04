На Кубани выявили еще 174 заболевших коронавирусом, из них 110 — женщины
В Краснодарском крае к 4 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у 22 тыс. 763 человек
В России за последние сутки зарегистировали 27 тыс. 403 новых случая коронавируса. Умерли 569 человек, выздоровели 28 тыс. 901 пациент, написал RT.
Всего за время пандемии, по официальным данным, COVID-19 подтвердился у 2 млн 402 тыс. 949 россиян. В «красных зонах» скончались 42 тыс. 176 человек с диагнозом коронавирус. При этом 1 млн 888 тыс. 752 заболевших выздоровели.
Самые высокие показатели по новым случаям за сутки традиционно зафиксировали в Москве (+6 тыс. 868), Санкт-Петербурге (+3 тыс. 694) и Московской области (+1 тыс. 223).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 345, Крым — 251, Ставропольский край — 234, Краснодарский край — 174, Чечня — 125, Дагестан — 123, Кабардино-Балкария — 97, Карачаево-Черкесия — 95, Адыгея — 94, Ингушетия — 82, Северная Осетия — 79, Севастополь — 74.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе 174 новых заболевших 64 мужчины и 110 женщин. Возраст пациентов — от 2 до 90 лет.
Вот как распредились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 68;
- в Горячем Ключе и Кавказском районе — по 9;
- в Северском районе — 7;
- в Сочи, Туапсинском и Выселковском районах — по 6;
- в Анапе, Крымском и Павловском районах — по 5;
- в Геленджике, а также Мостовском, Абинском, Курганинском и Темрюкском районах — по 4;
- в Кореновском, Приморско-Ахтарском, Белореченском и Новопокровском районах — по 3;
- в Гулькевичском, Белореченском, Калининском, Славянском и Усть-Лабинском — по 2;
- в Армавире, Динском, Ейском, Лабинском, Успенском и Новокубанском районах — по 1.
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За все время в лабораториях края провели 1 млн 754 тыс. 973 исследования на коронавирус. Диагноз подтвердился у 22 тыс. 763 человек. Показатель заболеваемости достиг 401,1 случая на 100 тыс. населения Кубани.
По данным минздрава, выздоровели 15 тыс. 504 жителя Краснодарского края. Еще 627 инфицированных медикам не удалось спасти, в том числе 7 человек умерли за минувшие сутки. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 54 пациента, еще 4 — на ЭКМО.
За все время к врачам с подозрением на ковид обратились 102 тыс. 354 жителя Кубани. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 7 тыс. 373 человека.
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