На Кубани выявили еще 174 заболевших коронавирусом, из них 110 — женщины

В Краснодарском крае к 4 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у 22 тыс. 763 человек

Всего за время пандемии, по официальным данным, COVID-19 подтвердился у 2 млн 402 тыс. 949 россиян. В «красных зонах» скончались 42 тыс. 176 человек с диагнозом коронавирус. При этом 1 млн 888 тыс. 752 заболевших выздоровели.

В России за последние сутки зарегистировали 27 тыс. 403 новых случая коронавируса. Умерли 569 человек , выздоровели 28 тыс. 901 пациент, написал RT .

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 345, Крым — 251, Ставропольский край — 234, Краснодарский край — 174 , Чечня — 125, Дагестан — 123, Кабардино-Балкария — 97, Карачаево-Черкесия — 95, Адыгея — 94, Ингушетия — 82, Северная Осетия — 79, Севастополь — 74.

Самые высокие показатели по новым случаям за сутки традиционно зафиксировали в Москве (+6 тыс. 868), Санкт-Петербурге (+3 тыс. 694) и Московской области (+1 тыс. 223).

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе 174 новых заболевших 64 мужчины и 110 женщин. Возраст пациентов — от 2 до 90 лет.

Вот как распредились случаи по муниципалитетам:

За все время в лабораториях края провели 1 млн 754 тыс. 973 исследования на коронавирус. Диагноз подтвердился у 22 тыс. 763 человек . Показатель заболеваемости достиг 401,1 случая на 100 тыс. населения Кубани.