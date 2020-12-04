Врач рассказал, можно ли избежать заражения, если в семье кто-то заболел COVID-19

Краснодарский край, Вся Россия

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Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о правилах проживания с носителем коронавируса

Заболевший COVID-19 до проявления первых симптомов вируса не знает, что он инфицирован, и общается с окружающими. Обычно это проходит без последствий для его близких, заявил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает», — уточнил иммунолог.

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У людей со слабым иммунитетом могут возникнуть симптомы заболевания. Однако соотношение инфицированных и заболевших небольшое. По данным медика, заболевает один человек на 20–50 инфицированных, написал RT.

В случае, если в семье кто-то заболел, его близкие должны отправиться на двухнедельный карантин. Но даже совместное пребывание в квартире с заболевшим не означает, что все члены его семьи переболеют, уверен Болибок.

«Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные разбежались по углам, мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — рассказал врач.

Напомним, в минздраве Краснодарского края 27 ноября сообщили, что перестанут делать ПЦР-диагностику тем, кто контактировал с заболевшими COVID-19.

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