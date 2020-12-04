На Кубани полностью закрыли три школы, еще 254 класса перевели на удаленку из-за коронавируса

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 3 декабря сообщил о переводе трех школ в регионе на дистанционное обучение

Напомним, 23 ноября оперштаб Краснодарского края сообщал, что в регионе из-за коронавируса на домашнее обучение перевели около 3 тыс. школьников из 78 классов. Кроме того к концу месяца в Адыгее число школьников, переведенных на дистанционку, выросло до 4 тыс. 166 человек.

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На 14-дневную самоизоляцию отправились 904 ученика из трех школ:

  • № 79 в Краснодаре;
  • № 25 в Усть-Лабинском районе;
  • коррекционной школы станицы Калининской.

Кроме того, учеников 254 классов (0,9% от общего количества классов в крае) в 18 муниципалитетах перевели на обучение дома. Общее число обучающихся — 7 тыс. 691.

Также на самоизоляции находятся 23 группы в 16 детских садах Краснодара, Горячего Ключа и Сочи, а также Динского, Кущевского, Новопокровского, Туапсинского и Усть-Лабинского районов. Общее число воспитанников — 377.

В четырех колледжах и техникумах края закрыли шесть групп, в которых учится 132 студента, среди них:

  • Пашковский сельскохозяйственный техникум; 
  • Краснодарский колледжа электронного приборостроения; 
  • Краснодарский машиностроительный колледж;
  • Краснодарский педагогический колледж.

При этом со 2 декабря возобновили обучение в штатном режиме студенты Новороссийского колледжа строительства и экономики.

Детские сады Коронавирус Школа

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