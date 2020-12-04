На Кубани полностью закрыли три школы, еще 254 класса перевели на удаленку из-за коронавируса
Оперштаб Кубани 3 декабря сообщил о переводе трех школ в регионе на дистанционное обучение
Напомним, 23 ноября оперштаб Краснодарского края сообщал, что в регионе из-за коронавируса на домашнее обучение перевели около 3 тыс. школьников из 78 классов. Кроме того к концу месяца в Адыгее число школьников, переведенных на дистанционку, выросло до 4 тыс. 166 человек.
Читайте также:
На 14-дневную самоизоляцию отправились 904 ученика из трех школ:
- № 79 в Краснодаре;
- № 25 в Усть-Лабинском районе;
- коррекционной школы станицы Калининской.
Кроме того, учеников 254 классов (0,9% от общего количества классов в крае) в 18 муниципалитетах перевели на обучение дома. Общее число обучающихся — 7 тыс. 691.
Также на самоизоляции находятся 23 группы в 16 детских садах Краснодара, Горячего Ключа и Сочи, а также Динского, Кущевского, Новопокровского, Туапсинского и Усть-Лабинского районов. Общее число воспитанников — 377.
В четырех колледжах и техникумах края закрыли шесть групп, в которых учится 132 студента, среди них:
- Пашковский сельскохозяйственный техникум;
- Краснодарский колледжа электронного приборостроения;
- Краснодарский машиностроительный колледж;
- Краснодарский педагогический колледж.
При этом со 2 декабря возобновили обучение в штатном режиме студенты Новороссийского колледжа строительства и экономики.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Идти вперед намеченным курсом»
Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым