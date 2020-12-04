На Кубани полностью закрыли три школы, еще 254 класса перевели на удаленку из-за коронавируса

Оперштаб Кубани 3 декабря сообщил о переводе трех школ в регионе на дистанционное обучение

Напомним, 23 ноября оперштаб Краснодарского края сообщал , что в регионе из-за коронавируса на домашнее обучение перевели около 3 тыс. школьников из 78 классов. Кроме того к концу месяца в Адыгее число школьников, переведенных на дистанционку, выросло до 4 тыс. 166 человек.

На 14-дневную самоизоляцию отправились 904 ученика из трех школ:

№ 79 в Краснодаре;

№ 25 в Усть-Лабинском районе;

коррекционной школы станицы Калининской.

Кроме того, учеников 254 классов (0,9% от общего количества классов в крае) в 18 муниципалитетах перевели на обучение дома. Общее число обучающихся — 7 тыс. 691.

Также на самоизоляции находятся 23 группы в 16 детских садах Краснодара, Горячего Ключа и Сочи, а также Динского, Кущевского, Новопокровского, Туапсинского и Усть-Лабинского районов. Общее число воспитанников — 377.