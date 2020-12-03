«Ростелеком» запустил «Конструктор рекламы» для корпоративных клиентов

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«Ростелеком» запустил «Конструктор рекламы» для корпоративных пользователей IPTV и Smart TV

С его помощью они смогут дистанционно управлять телевизорами и загружать и транслировать в сети собственные рекламные ролики. Наряду с трансляцией классического линейного контента у клиентов появляется возможность продвигать услуги и повышать информированность посетителей через единую телевизионную панель.

«Конструктор рекламы» предоставляется в качестве дополнительной услуги при подключении заказчиком интерактивного телевидения для юрлиц. Чтобы начать им пользоваться, не требуется установка дополнительного оборудования — достаточно подать заявку на его подключение. В течение первого месяца после подключения «Конструктор рекламы» бесплатен.

«Улица Красная превращается в какой-то балаган»:

Удобный интерфейс позволяет заказчикам самостоятельно управлять рекламным контентом. С его помощью заказчик может управлять устройствами дистанционно, обеспечивая включение, выключение, перезагрузку, переключение каналов и регулировку звука.

«Конструктор рекламы» можно использовать для продвижения акций и специальных предложений во время трансляций спортивных матчей или музыкальных каналов в барах и ресторанах, для информирования клиентов о дополнительных услугах и выгодных предложениях в салонах красоты и спа-центрах. Сервис также позволяет информировать сотрудников о статистике компании, корпоративных мероприятиях в перерывах между трансляцией бизнес-каналов, текущей эпидемиологической обстановке, мерах профилактики в медицинских центрах, а также сообщать о важных событиях в образовательных учреждениях.

«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»:

«Очевидные преимущества для заказчиков услуги «Конструктор рекламы» — увеличение выручки за счет трансляции рекламного контента, продвижение ценностей компании и бренда, а также повышение информированности и вовлеченности сотрудников или посетителей», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

«Мы развиваем наши цифровые сервисы и запускаем решения, помогающие наиболее пострадавшему в пандемию сегменту экономики — малому и среднему бизнесу», — сообщила руководитель направления «Интерактивное телевидение для юридических лиц» ПАО «Ростелеком» Анастасия Лабудина.

Узнать подробности и подключить услугу можно по телефону 88002003000.

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