«Ростелеком» запустил «Конструктор рекламы» для корпоративных клиентов

«Ростелеком» запустил «Конструктор рекламы» для корпоративных пользователей IPTV и Smart TV

С его помощью они смогут дистанционно управлять телевизорами и загружать и транслировать в сети собственные рекламные ролики. Наряду с трансляцией классического линейного контента у клиентов появляется возможность продвигать услуги и повышать информированность посетителей через единую телевизионную панель. «Конструктор рекламы» предоставляется в качестве дополнительной услуги при подключении заказчиком интерактивного телевидения для юрлиц. Чтобы начать им пользоваться, не требуется установка дополнительного оборудования — достаточно подать заявку на его подключение. В течение первого месяца после подключения «Конструктор рекламы» бесплатен.

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Удобный интерфейс позволяет заказчикам самостоятельно управлять рекламным контентом. С его помощью заказчик может управлять устройствами дистанционно, обеспечивая включение, выключение, перезагрузку, переключение каналов и регулировку звука. «Конструктор рекламы» можно использовать для продвижения акций и специальных предложений во время трансляций спортивных матчей или музыкальных каналов в барах и ресторанах, для информирования клиентов о дополнительных услугах и выгодных предложениях в салонах красоты и спа-центрах. Сервис также позволяет информировать сотрудников о статистике компании, корпоративных мероприятиях в перерывах между трансляцией бизнес-каналов, текущей эпидемиологической обстановке, мерах профилактики в медицинских центрах, а также сообщать о важных событиях в образовательных учреждениях.

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