«Ростелеком» запустил «Конструктор рекламы» для корпоративных клиентов
«Ростелеком» запустил «Конструктор рекламы» для корпоративных пользователей IPTV и Smart TV
С его помощью они смогут дистанционно управлять телевизорами и загружать и транслировать в сети собственные рекламные ролики. Наряду с трансляцией классического линейного контента у клиентов появляется возможность продвигать услуги и повышать информированность посетителей через единую телевизионную панель.
«Конструктор рекламы» предоставляется в качестве дополнительной услуги при подключении заказчиком интерактивного телевидения для юрлиц. Чтобы начать им пользоваться, не требуется установка дополнительного оборудования — достаточно подать заявку на его подключение. В течение первого месяца после подключения «Конструктор рекламы» бесплатен.
«Улица Красная превращается в какой-то балаган»:
Удобный интерфейс позволяет заказчикам самостоятельно управлять рекламным контентом. С его помощью заказчик может управлять устройствами дистанционно, обеспечивая включение, выключение, перезагрузку, переключение каналов и регулировку звука.
«Конструктор рекламы» можно использовать для продвижения акций и специальных предложений во время трансляций спортивных матчей или музыкальных каналов в барах и ресторанах, для информирования клиентов о дополнительных услугах и выгодных предложениях в салонах красоты и спа-центрах. Сервис также позволяет информировать сотрудников о статистике компании, корпоративных мероприятиях в перерывах между трансляцией бизнес-каналов, текущей эпидемиологической обстановке, мерах профилактики в медицинских центрах, а также сообщать о важных событиях в образовательных учреждениях.
«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»:
«Очевидные преимущества для заказчиков услуги «Конструктор рекламы» — увеличение выручки за счет трансляции рекламного контента, продвижение ценностей компании и бренда, а также повышение информированности и вовлеченности сотрудников или посетителей», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.
«Мы развиваем наши цифровые сервисы и запускаем решения, помогающие наиболее пострадавшему в пандемию сегменту экономики — малому и среднему бизнесу», — сообщила руководитель направления «Интерактивное телевидение для юридических лиц» ПАО «Ростелеком» Анастасия Лабудина.
Узнать подробности и подключить услугу можно по телефону 88002003000.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Галицкий готов доверять своим людям»
Российские журналисты и комментаторы о смене главного тренера в ФК «Краснодар»
«Идти вперед намеченным курсом»
Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым