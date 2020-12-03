Банк «Центр-инвест» запустил самоинкассацию ИП и юрлиц через банкоматы

За 11 месяцев 2020 года объем проинкассированных средств превысил 8 млрд рублей.



Для удобства клиентов и снижения их затрат в банкоматах «Центр-инвест» с функцией приема наличных (cash-in) реализован сервис самоинскассации. Клиентам не нужно заключать договор с инкассаторской службой или самим везти наличные деньги в банк. Юрлица и ИП больше не привязаны к графикам работы офисов банка, где открыт расчетный счет. Внести средства на счет можно через ближайший банкомат cash-in. Зачисление средств происходит практически моментально.



С учетом современных тенденций банковского обслуживания для оптимизации самоинкассации были установлены ресайклинговые банкоматы по всей филиальной сети банка «Центр-инвест». Сейчас в Ростовской области установлено 65 банкоматов-ресайклеров, в Краснодарском крае и Адыгее — 23, в Волгоградской области — 6, на Ставрополье — 5, в Нижнем Новгороде — 2. Они могут принимать больший объем наличности, чем обычный банкомат с функцией cash-in.