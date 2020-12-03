Банк «Центр-инвест» запустил самоинкассацию ИП и юрлиц через банкоматы

Партнерский Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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3 декабря банк «Центр-инвест» рассказал об услуге самоинкассации для индивидуальных предпринимателей ИП и юридических лиц

За 11 месяцев 2020 года объем проинкассированных средств превысил 8 млрд рублей.

Для удобства клиентов и снижения их затрат в банкоматах «Центр-инвест» с функцией приема наличных (cash-in) реализован сервис самоинскассации. Клиентам не нужно заключать договор с инкассаторской службой или самим везти наличные деньги в банк. Юрлица и ИП больше не привязаны к графикам работы офисов банка, где открыт расчетный счет. Внести средства на счет можно через ближайший банкомат cash-in. Зачисление средств происходит практически моментально.

С учетом современных тенденций банковского обслуживания для оптимизации самоинкассации были установлены ресайклинговые банкоматы по всей филиальной сети банка «Центр-инвест». Сейчас в Ростовской области установлено 65 банкоматов-ресайклеров, в Краснодарском крае и Адыгее — 23, в Волгоградской области — 6, на Ставрополье — 5, в Нижнем Новгороде — 2. Они могут принимать больший объем наличности, чем обычный банкомат с функцией cash-in.

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Также для повышения удобства обслуживания клиентов банк оснастил 75 своих офисов терминалами для самостоятельной печати выписок по расчетному счету. В течение 2021 года все офисы банка, где обслуживаются юрлица и ИП, будут оборудованы такими устройствами самообслуживания.

Банк «Центр-инвест» постоянно совершенствует расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, выступает основным расчетным центром для своих клиентов, осуществляя полный спектр современного банковского сервиса. На сегодняшний день в банке открыто более 58 тыс. расчетных счетов.

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