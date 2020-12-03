На Кубани за сутки от ковида умерли 6 пенсионеров

Оперштаб Краснодарского края 3 декабря сообщил о шести новых летальных случаях, вызванных коронавирусом

Напомним, в Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 официально диагностировали у 170 человек. В ковидных госпиталях региона скончались шесть пациентов с подтверженным коронавирусом. Вот что рассказали об умерших в опертативном штабе Кубани.

В Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 скончался 60-летний житель города с пневмонией и подтвержденным COVID-19. Он также страдал сахарным диабетом и гипертонией. Мужчина находился на ИВЛ, однако спасти его не удалось.

В Армавире в инфекционной больнице № 4 умерла 71-летняя жительница города. У пенсионерки была двусторонняя полисегментарная пневмония, гипертония и сахарный диабет.

В городскую инфекционную больницу № 2 в Сочи в тяжелом состоянии попал 71-летний житель курорта. Врачи перевели его на искусственную вентиляцию легких, но это не помогло. У пенсионера была пневмония, гипертония и подагра.

Четвертый летальный случай зафиксировали в Крымской ЦРБ. Там скончался 77-летний житель Темрюкского района с двусторонней пневмонией. Среди сопутствующих заболеваний пенсионера — гипертония и сахарный диабет.

В Тихорецкой ЦРБ умер житель Белоглинского района в возрасте 61 года. Он попал в больницу с двусторонней полисегментарной пневмонией. Также пациент страдал гипертонией, хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом.

Шестой пациент за сутки умер в Северской ЦРБ. Им оказался 67-летний житель Динского района, который поступил в медучреждение с положительным тестом на коронавирус и пневмонией. Также он страдал гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.

В оперштабе Краснодарсокго края отметили, что в регионе с начала сентября ежедневно умирают от 1 до 8 больных коронавирусом. К 3 декабря общее число летальных случаев достигло 620 человек.