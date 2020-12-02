Экс-директор ГТРК «Кубань» потратила 2,7 млн бюджетных рублей на ремонт своей квартиры

Согласно материалам суда, в 2018-2019 году руководитель ГТРК «Кубань» Наталья Тованчева давала указания бухгалтерии перечислять средства на оплату стройматериалов из бюджета предприятия. Позже оказалось, что директор использовала материалы для ремонта своей квартиры в Краснодаре. Общая сумма потраченных средств превысила 2,7 млн рублей, это выявили сотрудники ФСБ России по Краснодарскому краю.

Известно, что в декабре 2019 года Тованчева покинула должность. Она попрощалась с коллективом, но о причинах своего увольнения не сообщила, писали «Кубанские новости».

2 декабря в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что на женщину заводили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). В сентябре дело поступило в Первомайский районный суд Краснодара, а сегодня суд признал ее виновной.

Тованчевой назначили 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.