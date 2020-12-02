Власти Краснодара заявили, что накажут собственника гаражей, если это он сложил в них мусор и замуровал

Напомним, накануне жильцы ЖК на улице Круговой, 4 рассказали порталу Юга.ру о необычном способе ликвидации стихийной свалки возле их домов: рабочие на «Газели» сложили мусор в гаражи и замуровали вместо того, чтобы вывезти . На скопление мусора люди неоднократно жаловались в администрацию и прокуратуру Прикубанского округа, однако оттуда каждый раз приходили отписки. Сначала власти заявили, что не смогли установить собственника гаражей, а затем согласились, что территория в неудовлетворительном состоянии — из-за свалки бытовых отходов. При этом администрация сообщила, что ничего сделать не может, потому что участок находится в частной собственности, на него нельзя тратить бюджетные деньги. Застройщик ЖК также не смог помочь.

В день публикации новости в пресс-службе мэрии Краснодара пообещали разобраться в ситуации со свалкой и сообщили, что перенаправили обращение жителей в администрацию Прикубанского округа.