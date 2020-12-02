Власти Краснодара заявили, что накажут собственника гаражей, если это он сложил в них мусор и замуровал
В администрации Краснодара 2 декабря прокомментировали ситуацию возле ЖК на улице Круговой, где мусор сложили в гаражи и закрыли металлопрофилем
Напомним, накануне жильцы ЖК на улице Круговой, 4 рассказали порталу Юга.ру о необычном способе ликвидации стихийной свалки возле их домов: рабочие на «Газели» сложили мусор в гаражи и замуровали вместо того, чтобы вывезти. На скопление мусора люди неоднократно жаловались в администрацию и прокуратуру Прикубанского округа, однако оттуда каждый раз приходили отписки. Сначала власти заявили, что не смогли установить собственника гаражей, а затем согласились, что территория в неудовлетворительном состоянии — из-за свалки бытовых отходов. При этом администрация сообщила, что ничего сделать не может, потому что участок находится в частной собственности, на него нельзя тратить бюджетные деньги. Застройщик ЖК также не смог помочь.
В день публикации новости в пресс-службе мэрии Краснодара пообещали разобраться в ситуации со свалкой и сообщили, что перенаправили обращение жителей в администрацию Прикубанского округа.
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2 декабря местные чиновники отчитались, что ранее им действительно поступали жалобы от жителей нового ЖК на улице Круговой. Администрация направляла письмо собственнику земельного участка с требованием навести санитарный порядок. С тех пор информации от владельца участка не было.
«Сейчас сотрудники администрации проверят факт переноса мусора с земельного участка в гаражи. Если это подтвердится, собственника земельного участка привлекут к административной ответственности», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.
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При этом власти не уточнили, кто именно приезжал убирать мусор на «Газели» — собственник или рабочие, которые сказали, что они от администрации. Также неизвестно, обязуют ли в итоге собственника ликвидировать свалку или только оштрафуют. В мэрии не назвали сроки проверки и попросили написать запрос. Портал Юга.ру готовит письменное обращение в администрацию Краснодара.
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