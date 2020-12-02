Прокуратура Адыгеи выяснит, как 14-летняя девочка оказалась ночью в машине нарушителя, по которой полицейские открыли стрельбу

В Адыгее расследуют уголовное дело против полицейского, который во время погони за нарушителем ранил его 14-летнюю пассажирку

Напомним, 25 ноября около 22:00 в ауле Вочепший Теучежского района полицейский при погоне за машиной ВАЗ-2107 открыл стрельбу и попал в поясницу 14-летней девочки. Она сидела на заднем сидении автомобиля своего 20-летнего знакомого, который не остановился по требованию сотрудника ДПС и попытался скрыться. Тогда полицейский начал стрелять по его машине, в результате чего ранил подростка. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как стабильное.

Параллельно со следственным комитетом прокуратура Адыгеи начала проверку, чтобы выяснить, почему несовершеннолетняя находилась в машине в позднее время. В пресс-службе прокуратуры Адыгеи уточнили, что ведомство взяло на контроль принятие процессуальных решений органом предварительного следствия в отношении как сотрудника полиции, так и водителя автомобиля.

По поручению прокурора Адыгеи Теучежский межрайонный прокурор организовал проверку, во время которой установят обстоятельства, при которых 14-летняя девочка оказалась в автомобиле знакомого после 22:00. Также ведомство даст оценку условиям жизни, воспитания и обучения подростка, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Теучежского района.