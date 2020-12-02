Жители Кубани смогут принять участие во всероссийском конкурсе о безопасности на дорогах

Краснодарский край, Вся Россия

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7 декабря стартует Всероссийский конкурс среди школьников и семей с детьми «Безопасная дорога – детям»

В рамках профилактики детского травматизма в ДТП Министерство просвещения России вместе с МВД решили провести конкурс «Безопасная дорога — детям». В нём могут принять участие учащиеся в возрасте от 8 до 18 лет, а также семейные команды.

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Организаторы предложили командам разных возрастных групп подготовить на компьютере презентацию на тему профилактики ДТП, снять социальный ролик или поучаствовать в номинации «ПДД в картинках».

Семейные команды могут придумать игры, объясняющие детям правила дорожного движения, снять обучающие видеролики или сделать тематическую театральную постановку.

Конкурс будет проходить с 7 по 13 декабря в дистанционном режиме. Дополнительную информацию и регламентирующие документы можно будет посмотреть на сайте «За безопасность».

Также вопросы о конкурсе можно задать куратору проекта Валерии Суховой по телефону 8 (499) 769-30-01 или написать на электронную почту bdd@zabezopasnost.com.

Безопасность ГИБДД Дети ДТП Конкурсы Образование

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