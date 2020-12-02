Краснодарцам расскажут, как слабовидящие и незрячие воспринимают изобразительное искусство

Краснодарский край

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В краснодарском Центре современного искусства «Типография» 3 декабря, в Международный день человека с инвалидностью, состоится экскурсия по выставке «Искусство быть: пространство заботы»

Экскурсию проведет работница специализированной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, выпускница Краснодарского института культуры Екатерина Смык. Она расскажет, как слабовидящие и незрячие воспринимают изобразительное искусство, что такое тифлокомментарии и зачем они нужны, а также как слабовидящий воспринимает выставку «Искусство быть: пространство заботы».

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Экскурсию организовала Юлия Абзалтдинова в рамках ее проекта «Показать то, что нельзя увидеть», одной из героинь которого и стала Екатерина Смык. Художница создала портреты слабовидящих и незрячих людей из Краснодара. Все изображения находятся в световых коробах, а через отверстия от иголок проходит тепло, которое зрители могут почувствовать.

Начало экскурсии — в 19:00, участие — по билету на выставку.

Экспозиция «Искусство быть: пространство заботы» будет работать ежедневно до 17 января 2021 года с 12:00 до 21:00. Стоимость входного билета — 200 рублей, для студентов и школьников — 100 рублей, для пенсионеров, людей с инвалидностью и участников патронажной программы Patreon — бесплатно. Кроме того, 20 декабря и 10 января для всех посетителей «Типографии» будет свободный доступ к экспозиции, сообщили на сайте «Типографии».

Афиша Краснодара Выставки Инвалиды Искусство Краснодар КЦ «Типография»

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