МТС назвала первые районы Краснодара, подключенные к гигабитной сети
2 декабря МТС сообщила о подключении первых 20 тыс. квартир к сверхскоростному гигабитному интернету по фиксированной сети
По новой технологии скорость домашнего интернета выросла до пяти раз. Первые участки новой гигабитной сети построены и уже работают в Краснодаре в микрорайонах Музыкальный, Центральный, Фестивальный, в поселке Березовый и на улице Восточно-Кругликовской.
Часть ранее построенных сетей была модернизирована, а наибольшее количество домохозяйств охвачено современными технологиями впервые. Для этого МТС модернизировала магистральные узлы, установила новые гигабитные коммутаторы и обновила внутридомовые распределительные сети. До конца года сеть начнет работать еще в 6 тыс. квартир и появится в микрорайонах Краевой клинической больницы и Западного обхода.
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В следующем году кроме Краснодара гигабитную сеть удастся подключить в Новороссийске. К концу 2021 года интернет на скорости до 1 ГБ будет доступен в 100 тыс. квартир Краснодарского края. Полный переход на новую сеть запланирован в течение трех лет.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае МТС начала тестировать сверхскоростную гигабитную сеть в начале августа 2020 года.
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