МТС назвала первые районы Краснодара, подключенные к гигабитной сети

По новой технологии скорость домашнего интернета выросла до пяти раз. Первые участки новой гигабитной сети построены и уже работают в Краснодаре в микрорайонах Музыкальный, Центральный, Фестивальный, в поселке Березовый и на улице Восточно-Кругликовской.

Часть ранее построенных сетей была модернизирована, а наибольшее количество домохозяйств охвачено современными технологиями впервые. Для этого МТС модернизировала магистральные узлы, установила новые гигабитные коммутаторы и обновила внутридомовые распределительные сети. До конца года сеть начнет работать еще в 6 тыс. квартир и появится в микрорайонах Краевой клинической больницы и Западного обхода.