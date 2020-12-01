Власти Сочи предупредили о лавинах в горах

Краснодарский край

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В начале декабря в Сочи спрогнозировали повышенную лавиноопасность

Как писали Юга.ру, во второй половине ноября в Красной Поляне выпал первый снег. На склонах сформировалась снежная масса глубиной в несколько десятков сантиметров.

Как предупреждают специалисты лавинной службы, сейчас свежий снег лежит на пласте старых осадков. Это повышает вероятность схода лавины. Она может начаться на склонах, которые имеют угол наклона в 40° и выше.

«Синоптики предупредили, что с вечера 1 декабря до 18:00 2 декабря в горах Сочи будет наблюдаться слабая лавинная опасность на вершинах высотой более 2 тыс. метров над уровнем моря», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи 1 декабря.

Все службы курорта перевели в усиленный режим работы. Жителям и туристам рекомендовали воздержаться от выходов в горы.

Красная Поляна Погода Сочи

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