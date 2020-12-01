«Сочи Парк» в шестой раз стал лучшим парком развлечений России

Церемония награждения состоялась 1 декабря. Жюри профильного паркового конкурса оценивало участников по нескольким критериям, среди которых количество, качество, безопасность аттракционов, а также новации 2020 года.

«Эта награда для «Сочи Парка» уже шестая. С момента своего открытия в 2014 году парк ежегодно становился лучшим парком развлечений в России, побеждал в номинациях «Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений» и «Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке», — напомнили в пресс-службе парка.

Организаторы конкурса учли, что «Сочи Парк» — первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве страны. На площади более 25 га расположены 23 современных аттракциона, четырёхзвёздочный отель-замок «Богатырь»*, дельфинарий, совариум, 57-метровое «Колесо Времени» и другие объекты. «Сочи Парк» единственный представитель России, который входит в рейтинг 25 лучших парков Европы по версии TripAdvisor.

Напомним, с 9 ноября «Сочи Парк» перешел на зимнее расписание, которое будет отличаться от режима работы в межсезонье в прошлые годы. Прогулочными будут только два дня — понедельник и вторник. В это время в распоряжении гостей парка — восемь тематических земель, детские игровые площадки «Джунгли» и Эко-деревня. А со среды по воскресенье можно будет кататься на аттракционах, как и летом.

Зимние праздники в «Сочи Парке» продлятся с 26 декабря по 10 января. В это время будут открыты все аттракционы, кроме водных в «Морском царстве».

С 9 ноября по 25 декабря «Сочи Парк» открыт с 11:00 до 19:00, с 26 декабря — без прогулочных дней и до 21:00. Подробное расписание работы парка можно найти на сайте sochipark.ru. Для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный.