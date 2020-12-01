Прирост зараженных COVID-19 в Адыгее впервые достиг 100 человек за сутки

В Адыгее в первый день зимы показатель распространения коронавируса впервые увеличился до 100 человек в сутки

Об этом 1 декабря сообщили в региональном штабе республики. В информации оперштаба отмечается, что за все время пандемии число заболевших COVID-19 в Адыгее к 1 декабря достигло 8 тыс. 245 человек. На лечении находятся 1 тыс. 543 человека (за сутки +100), выздоровело 6 тыс. 635 человек (за сутки +57). Число умерших увеличилось до 67 человек, в том числе 2 больных скончались за последние сутки.

«В инфекционных госпиталях скончались два пациента — мужчина из Майкопского района и женщина из Тахтамукайского района. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причинами смертей в обоих случаях стал COVID-19», — отмечается в сообщении оперштаба республики.

Напомним, накануне «Медиазона» опубликовала материал о данных по смертности от коронавируса в разных субъектах РФ. Так, Адыгея попала в число регионов, где ковидная статистика не искажена.