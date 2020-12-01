Официальное число жертв коронавируса на Кубани превысило 600 человек
В Краснодарском крае, по официальным данным, к 1 декабря скончались 606 человек с подтвержденным COVID-19
Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 163 новых случая коронавируса, в больницах умерли еще 7 человек.
В краевой клинической больнице № 1 умер 77-летний житель Краснодара с подтвержденным коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией. У пенсионера были гипертония и сахарный диабет.
В краевом клиническом госпитале для ветеранов войн в возрасте 89 лет умерла жительница Краснодара. У пенсионерки были двусторонняя полисегментарная пневмония, ковид, гипертония и дисциркуляторная энцефалопатия [сосудистое поражение головного мозга].
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В Тихорецкой ЦРБ за сутки скончались два жителя Кавказского района в возрасте 63 и 66 лет. У мужчин был подтвержденный COVID-19, двусторонняя пневмония тяжелой форме и гипертония. Пациенты находились на ИВЛ.
Еще два летальных случая зафиксировали в Сочи. В инфекционной больнице № 2 скончался 66-летний житель курорта, страдавший также подагрой и сахарным диабетом. В центре охраны материнства и детства умерла 83-летняя женщина с гипертонией и сахарным диабетом. Пенсионерка почти две недели находилась на ИВЛ. У обоих пациентов был подтвержденный COVID-19 и внебольничная двусторонняя пневмония.
Врачам также не удалось спасти 52-летнюю жительницу Крымского района, она скончалась в местной ЦРБ. Диагнозы женщины — двусторонняя полисегментарная пневмония, ковид, гипертония.
Всего за время пандемии, по официальным данным, на Кубани COVID-19 подтвердился у 22 тыс. 252 человек, из них 606 заболевших скончались.
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