Официальное число жертв коронавируса на Кубани превысило 600 человек

Краснодарский край

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В Краснодарском крае, по официальным данным, к 1 декабря скончались 606 человек с подтвержденным COVID-19

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 163 новых случая коронавируса, в больницах умерли еще 7 человек.

В краевой клинической больнице № 1 умер 77-летний житель Краснодара с подтвержденным коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией. У пенсионера были гипертония и сахарный диабет.

В краевом клиническом госпитале для ветеранов войн в возрасте 89 лет умерла жительница Краснодара. У пенсионерки были двусторонняя полисегментарная пневмония, ковид, гипертония и дисциркуляторная энцефалопатия [сосудистое поражение головного мозга].

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В Тихорецкой ЦРБ за сутки скончались два жителя Кавказского района в возрасте 63 и 66 лет. У мужчин был подтвержденный COVID-19, двусторонняя пневмония тяжелой форме и гипертония. Пациенты находились на ИВЛ.

Еще два летальных случая зафиксировали в Сочи. В инфекционной больнице № 2 скончался 66-летний житель курорта, страдавший также подагрой и сахарным диабетом. В центре охраны материнства и детства умерла 83-летняя женщина с гипертонией и сахарным диабетом. Пенсионерка почти две недели находилась на ИВЛ. У обоих пациентов был подтвержденный COVID-19 и внебольничная двусторонняя пневмония.

Врачам также не удалось спасти 52-летнюю жительницу Крымского района, она скончалась в местной ЦРБ. Диагнозы женщины — двусторонняя полисегментарная пневмония, ковид, гипертония.

Всего за время пандемии, по официальным данным, на Кубани COVID-19 подтвердился у 22 тыс. 252 человек, из них 606 заболевших скончались.

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