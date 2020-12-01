На Кубани ковидом заболели еще 163 человека, в том числе 7-месячный ребенок

Оперштаб Краснодарского края 1 декабря сообщил о 163 новых случаях COVID-19 в регионе и 7 летальных исходах

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки зафиксировали 26 тыс. 402 новых случая коронавируса. Скончались 569 пациентов , а выздоровели 24 тыс. 763 человека, написал RT. Всего к 1 декабря, согласно официальной статистике, ковидом заразились 2 млн 322 тыс. 56 жителей России. За весь период в «красных зонах» умерли 40 тыс. 464 пациентов , а 1 млн 803 тыс. 467 человек были выписаны с выздоровлением. Больше всего новых случаев за сутки зарегистировали в столичных регионах: в Москве — 6 тыс. 524, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 697, в Московской области — 1 тыс. 104.

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 332, Ставропольский край — 230, Крым — 214, Краснодарский край — 163 , Чечня — 115, Дагестан — 112, Адыгея — 96, Кабардино-Балкария — 95, Карачаево-Черкесия — 90, Ингушетия — 83, Северная Осетия — 78, Севастополь — 62.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 163 новых случая COVID-19 выявили в 30 муниципалитетах. Среди заболевших 94 женщины и 69 мужчин в возрасте до 89 лет. Также ковид подтвердился у 13 детей, младшему из которых 7 месяцев , а старшему — 17 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам Кубани: в Краснодаре — 67;

в Белореченском районе — 11;

в Апшеронском, Мостовском, Павловском районах — по 6;

в Туапсинском, Абинском, Усть-Лабинском районах и Армавире — по 5;

в Сочи, Горячем Ключе, Выселковском, Ейском, Курганинском и Темрюкском районах — по 4;

в Анапе, Новопокровском и Крымском районах — по 3;

в Лабинском и Белоглинском районах — по 2;

в Новороссийске, Кореновском, Брюховецком, Кущевском, Красноармейском, Отрадненском, Северском, Староминском, Тихорецком и Успенском районах — по 1.

За время пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 22 тыс. 252 человек, включая 1 тыс. 900 детей . Показатель заболеваемости увеличился до 392 случаев на 100 тыс. населения края. По данным минздрава, выздоровели 15 тыс. 155 заболевших, 606 человек скончались (+7 за сутки) . В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 55 кубанцев, еще 2 — на ЭКМО.