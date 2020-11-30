В Адыгее продлили режим самоизоляции работникам старше 65 лет

Адыгея

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В Адыгее с 29 ноября продлили режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет

Соответствующие изменения внесли в указ главы Адыгеи № 27 «О введении режима повышенной готовности». Теперь работодатели до 24 января 2021 года по возможности должны ограничить привлечение к труду на рабочих местах людей старше 65 лет. За этот период пожилые работники смогут получить больничный.

Согласно документу, оформление электронных листков нетрудоспособности предусмотрено поэтапно — с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 11 по 24 января 2021 года. Порядок формирования электронных листков нетрудоспособности остается прежним: работодатель направляет в Фонд социального страхования сведения, необходимые для формирования электронных листков нетрудоспособности в соответствии с ранее утвержденными правилами.

Напомним, ранее власти республики ввели режим самоизоляции и период самоизоляции для людей пожилого возраста до 4 октября. Затем самоизоляцию для работающих пенсионеров продлили еще на месяц, а потом до конца ноября.

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